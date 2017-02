‘Veiligheid Wilders was niet in geding’

De veiligheid van PVV-voorman Geert Wilders is niet in het geding geweest door het lek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Dat zei korpschef Erik Akerboom van de Landelijke Politie woensdag in een interview met BNR. Akerboom: ,,De beveiliging heeft onze topprioriteit. We zetten alles op alles om de veiligheid van Wilders te garanderen”,

NRC Handelsblad meldde dinsdagavond dat een agent uit de beveiliging van Wilders contact heeft gehad met criminelen. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie.

Akerboom bevestigde de Marokkaanse achtergrond van de verdachte en zei ook dat de man onder meer was belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van Wilders. De man was volgens Akerboom geen persoonlijk beveiliger van de politicus. ,,Maar hij had wel informatie over de beveiliging. We onderzoeken nog om welke informatie het precies gaat”, aldus Akerboom.

Op de vraag of er extra maatregelen worden genomen naar aanleiding van het lek, zei Akerboom dat hij eerst alle feiten boven tafel wil hebben. ,,We gaan eerst kijken welke risico’s er zijn en als er extra maatregelen komen, zullen we die niet communiceren”, zei de korpschef.

Volgens Akerboom is ook de beveiliging van andere voorname personen, zoals leden van het Koninklijk Huis, niet in het geding geweest.