Verdachte in ontvoeringszaak meldt zich

Een 38-jarige man uit Breda die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van twee mannen eind december 2015 heeft zich woensdag gemeld bij de politie. Hij meldde zich bij het politiebureau in Middelburg en is aangehouden.

De dubbele ontvoering kreeg destijds veel aandacht. Op camerabeelden was te zien hoe mannen met bivakmutsen een toen achttienjarige man uit Sprundel en een 42-jarige man uit Schoondijke wegvoerden bij een garagebedrijf in Breda. De slachtoffers slaagden erin op 1 januari te ontsnappen en werden aangetroffen in het buitengebied van Chaam.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden in deze zaak. Vier verdachten die eerder werden aangehouden, zijn inmiddels weer op vrije voeten.