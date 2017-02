Wilders furieus over lekkende beveiliger

PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat een politiemedewerker die werkzaam was bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. ,,Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel”, tweette Wilders in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij richtte de tweet aan premier Rutte. Eerder had hij al ,,Mijn hemel”, getweet.

De NRC bracht dinsdag naar buiten dat de oud-agent van Marokkaanse komaf volgens verschillende hooggeplaatste politiefunctionarissen toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen had.

De man is maandag aangehouden en buiten functie gesteld. Maandag meldde de politie dat de man in de privésfeer vertrouwelijke politie-informatie had gedeeld. De politie en het Openbaar Ministerie konden woensdag nog niet reageren op het artikel van NRC. Onder leiding van een officier van justitie doet de recherche samen met het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoek naar de zaak.