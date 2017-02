Zussen Holleeder niet in openbaar gehoord

Astrid en Sonja Holleeder worden niet in de openbaarheid als getuige gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem Holleeder. Dat heeft de rechtbank woensdag in een tussentijdse beslissing bepaald. Holleeder is aangeklaagd voor betrokkenheid bij een reeks liquidaties.

Het Openbaar Ministerie had gevraagd de zussen Astrid en Sonja Holleeder en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog al binnenkort in de openbaarheid van de rechtszaal als getuige te horen en niet in beslotenheid bij de rechter-commissaris. Dit is ook wat de zussen graag zouden willen.

De rechtbank wijst het verzoek van het OM af omdat de verhoren bij de rechter-commissaris al staan ingepland en die dagen voor de getuigenverhoren moeten worden benut.