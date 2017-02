‘Zwaar varken vaker hartpatiënt’

Zwaarlijvige varkens, die het grootste deel van hun leven slapend op hun zij in een stal doorbrengen, ontwikkelen structurele hartproblemen. De hartcapaciteit is in de afgelopen tien jaar verminderd en de bloeddruk te hoog, blijkt uit een promotieonderzoek van dierenarts Gerard van Essen van het Erasmus MC.

Het is voor het eerst dat de hartproblemen onder varkens zijn aangetoond. Volgens Van Essen speelt het probleem alleen bij varkens zwaarder dan 150 kilogram. Daaronder ontwikkelt het hart zich normaal.

,,De hartveranderingen zijn, net als bij de mens, mogelijk een gevolg van een ongezonde leefstijl. Zware varkens hebben nauwelijks lichaamsbeweging. De afgenomen pompfunctie van het hart kan ze in de problemen brengen tijdens stressvolle en fysiek belastende gebeurtenissen zoals de geboorte van biggen”, aldus de dierenarts.

Zijn onderzoek kan van belang zijn consumenten van varkensvlees en hartpatiënten. ,,Wellicht kunnen zware varkens worden ingezet als ziektemodel voor de mens met hartfalen om te onderzoeken hoe dat bij de mens ontstaat. Als dat bekend is, zouden we kunnen kijken of er behandelingen mogelijk zijn voor deze groeiende groep hartpatiënten”, aldus Van Essen.

De afgelopen vijftig jaar zijn varkenshouderijen steeds groter geworden. Tegelijk nam de groeisnelheid, de vleesaanzet, het lichaamsgewicht en het aantal biggen per worp spectaculair toe.

Dierenarts Van Essen onderzocht in totaal meer dan driehonderd varkens voor zijn onderzoek. Hij promoveert donderdag.