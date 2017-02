Eerste zeer zware windstoten aan de kust

In IJmuiden is na het middaguur voor het eerst windkracht 9 gemeten. Daar, en in Hoek van Holland, zijn zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur vastgesteld. De storm is begonnen, zegt Weeronline.

Volgens het weerbureau is de storm tussen 17.00 en 21.00 uur op zijn hevigst. Precies tijdens de avondspits komt aan de westkust een zware westerstorm te staan. Windstoten kunnen een kracht bereiken van van 130 kilometer per uur. Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code oranje afgegeven

Vooral in het westen en noordwesten kan stormschade ontstaan, bijvoorbeeld door omwaaiende bomen. De weer- en verkeersbureaus adviseren mensen de avondspits te mijden, zowel op de weg als in het openbaar vervoer.

Organisaties en instanties zijn voorbereid. De NS heeft minder treinen ingezet en op Schiphol zijn negentig vluchten geannuleerd. In Zuid-Holland worden de bruggen niet bediend, die blijven omlaag.

De politie legt op sociale media uit wanneer mensen wel of niet het noodnummer 112 moeten bellen. Ajax adviseert mensen die donderdagavond met de trein naar de ArenA komen voor de wedstrijd tegen Legia Warschau bijtijds te komen. Vissersboten zetten op Twitter dat ze maar weer de haven opzoeken. En milieuorganisaties adviseren iedereen om niet naar het bos te komen. Hier en daar zijn scooter-rijexamens afgezegd. Het waterschap in Noord-Holland stelt dat extra maatregelen voor kustbescherming niet nodig zijn. Vogelaars zijn blij: die signaleren verheugd flinke aantallen kraanvogels die voor de storm uitvliegen.