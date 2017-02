Energiediefstal 4300 hennepkwekerijen gestopt

Vorig jaar zijn 4300 hennepkwekerijen opgerold waar in totaal ongeveer 136 miljoen kWh aan elektriciteit was gestolen. Dat stelen gebeurt via illegale en onveilige aftakkingen in het stroomnet. Netbeheerders proberen de kosten alsnog te verhalen op de criminelen. Dat meldt donderdag Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van energienetbeheerders.

Naar schatting wordt jaarlijks voor bijna 1 miljard kWh stroom illegaal afgetapt door hennepkwekerijen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. Energiediefstal zorgt ook nog eens voor onveilige situaties. Het risico op kortsluiting en brand is groot als er wordt geknoeid met aansluitingen. In Nederland zijn naar schatting ongeveer 30.000 hennepkwekerijen. Die komen niet alleen voor in afgelegen loodsen, maar steeds vaker ook in woonwijken.

Netbeheerder Stedin meldt donderdag vorig jaar 2200 gevallen van energiefraude te hebben ontdekt in de Randstad. Niet altijd ging het om illegale hennepkwekerijen. Zowel Netbeheer Nederland als Stedin merkt wel op dat de sanctiemogelijkheden niet altijd even eerlijk lijken. Wie wordt betrapt op energiefraude moet alleen de netto gestolen kWh, als geleden schade, betalen aan de netbeheerder. Dit bedrag, het zogenoemde ‘netverlies’, ligt veel lager dan de prijs die consumenten betalen. Om energiefraude terug te dringen, ziet Stedin graag dat fraudeurs door het Openbaar Ministerie harder worden aangepakt.