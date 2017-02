Geroyeerde voetballertjes terug bij Bladella

Vier geroyeerde jeugdspelers keren definitief terug bij voetbalclub Bladella. De club uit Bladel heeft dat donderdag bekendgemaakt na een gesprek met hun ouders.

Over het royement van de vier voetballertjes was vorige week enorme commotie. De jeugdleden waren weggestuurd omdat ze onvoldoende loten voor de nieuwjaarsloterij hadden verkocht. Het bericht veroorzaakte veel verontwaardiging en bij de club kwam een stroom bedreigingen binnen. De woede sloeg later om in begrip voor de moeilijke financiƫle situatie van sportclubs.

,,De club en de ouders zijn tevreden over de uitkomst van hun gesprek. De ouders betalen de betreffende contributie en de spelertjes gaan weer voetballen”, aldus het bestuur van Bladella.

De Brabantse club wil nog wel in gesprek met de KNVB. ,,We hebben de rol van de KNVB als zeer teleurstellend ervaren”, staat in een verklaring. De voetbalbond noemde de handelwijze van de club uit Bladel onbegrijpelijk en deed een dringend verzoek om het royement van de spelertjes terug te draaien.

Bladella hoopt dat de mediastorm nu gaat liggen. ,,We hebben geen zin meer om het mediacircus te blijven voeden en zullen dan ook niet meer ingaan of reageren op vragen van de media. Wij willen dat de focus weer op voetbal komt te liggen en dat de rust binnen de club weer terugkeert.”