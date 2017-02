Kamer sluit af met gescheperde schaapskuddes

De Tweede Kamer heeft donderdag de laatste vergaderdag in de oude samenstelling afgesloten. Een behoorlijk aantal Kamerleden komt na de verkiezingen van 15 maart niet terug.

De Kamer stemde donderdag nog in met een hele reeks plannen. Daaronder waren een verplichting voor boeren om hun koeien geregeld de wei in te sturen en een voorstel over de ‘gescheperde schaapskuddes’. Het ging daarbij over het regelen van financiering van kuddes die worden gehoed door een herder met honden.

Bekende namen die na de verkiezingen zeker niet terugkomen in de Kamer zijn Harry van Bommel (SP), Angelien Eijsink (PvdA), Anouchka van Miltenburg (VVD), Sharon Gesthuizen (SP), Fred Teeven (VVD), Jan Vos (PvdA) en Ton Elias (VVD). Er volgt nog wel een officieel afscheid.

De komende tijd zijn de politici op campagne in het land. ,,Nu het verkiezingsreces officieel is gestart, zal het waarschijnlijk hard tegen hard gaan”, sprak Kamervoorzitter Khadija Arib afsluitende woorden.

Ze sprak de hoop uit dat de politici onthouden dat ze elkaar later ook weer nodig hebben om iets te bereiken. ,,Dat is hoe onze parlementaire democratie werkt”, aldus Arib.