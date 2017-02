De meest hilarische inhakers op de storm

Het zal niemand ontgaan zijn: een storm teistert momenteel Nederland, met alle gevolgen van dien. Maar de windstoten waar je u tegen zegt, leveren ook hilarische berichten op Twitter op. Bekijk de leukste hieronder.

Er is storm op komst. Zwevende kiezers wordt met klem aangeraden binnen te blijven. #storm #codeoranje

Het gaat morgen zo hard waaien dat het nog maar de vraag is of we na 15 maart nog wel aan Europa vast zitten.. #storm

— R.H.A. van Mill (@Jurassickingdom) February 22, 2017