Recordaantal kiezers in buitenland

Ongeveer 77.500 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich aangemeld om een stem te kunnen uitbrengen voor Tweede Kamerverkiezingen. Dat meldt de gemeente Den Haag. Het waren er niet eerder zo veel.

Zowel kiezers die langere tijd buiten Nederland verblijven als mensen die op verkiezingsdag, 15 maart, tijdelijk in het buitenland zijn, konden zich aanmelden bij de gemeente Den Haag. Zij kregen dan toch de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Sommigen doen dat per brief, anderen stemmen per volmacht.

Vooral partijen als VVD en D66 hebben doorgaans veel aanhang in het buitenland.

Het aantal stemmers in het buitenland loopt sinds het begin van deze eeuw gestaag op. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 lieten bijna 50.000 kiezers in den vreemde zich registreren. Van de briefstemmers onder hen, het leeuwendeel, bracht ruim 88 procent daadwerkelijk zijn stem uit. Dat percentage is een stuk hoger dan dat van de andere kiezers.