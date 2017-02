Storm is begonnen: “mijd de avondspits en problemen op het spoor verwacht”

De storm is echt begonnen. In IJmuiden werd rond een uur ’s middags voor het eerst windkracht negen gemeten. Tussen vijf uur en negen uur ’s avonds zal de storm op zijn hevigst zijn. Precies tijdens de avondspits komt aan de westkust een zware westerstorm te staan, er zal dan sprake zijn van windkracht 10. Daarbij treden zeer zware windstoten van 110-130 km/uur op.

In Hoek van Holland en IJmuiden werden rond een uur ’s middags al zeer zware windstoten van circa 105 km/uur gemeten. Elders in het westen en noorden bereiken de windstoten snelheden van 100-120 km/uur en in het binnenland van 75-110 km/uur. Het duurt tot eind van de avond voor de storm weer gaat liggen.

Vooral in het westen en noordwesten kan op grote schaal stormschade ontstaan, maar ook in de rest van het land is schade door zware windstoten mogelijk. Bomen kunnen omwaaien en gebouwen kunnen beschadigd worden. De zwaarste windstoten treden op tijdens felle buien die eind van de middag en begin van de avond over het land trekken.

Advies: mijd de avondspits

De meteorologen van Weeronline adviseren reizigers, zowel automobilisten als OV-reizigers, om indien mogelijk de spits te mijden. Tijdens de avondspits is het in het westen, noorden en in de gebieden rondom het IJsselmeer ronduit onverstandig om met aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Felle regenbuien die eind van de middag en in de avond over het land trekken, dragen ook bij aan extra drukte op de weg.

Vooral pal aan zee en op windgevoelige plekken zoals, de Zeelandbrug, Oosterscheldekering, de dijk Enkhuizen-Lelystad (Houtribdijk) en de Afsluitdijk kan het erg gevaarlijk worden op de weg. De windstoten kunnen hier extra zwaar uitpakken, door wind over water. Doordat de wind vanuit het westen waait kunnen vrachtwagens vooral op wegen die van noord naar zuid lopen gemakkelijk omwaaien. Denk hierbij aan onder andere de A4, A44, A9 en A7.

Ook het treinverkeer kan (verder) ontregeld raken door takken of bomen op het spoor en de wind zal ook veel problemen veroorzaken op Schiphol. Diensten van veerponten vallen mogelijk uit, doordat de westerstorm hoge golven veroorzaakt. Vooralsnog worden geen extreem hoge waterstanden verwacht.

Verplaatsing stormveld

In de tweede helft van de avond verplaatst de storm zich van de westkust naar het Waddengebied en verandert de storm van een westerstorm naar een noordwesterstorm. Naar verwachting begint de storm tegelijkertijd dan aan kracht in te boeten, maar voor het noorden betekent dit wel dat het pas dan het hardst zal waaien. De zware tot zeer zware windstoten blijven mogelijk tot begin van de nacht. In het zuidwesten verdwijnen de felle rukwinden als eerste en in het noordoosten als laatste.

