Twee chefs Landelijke Eenheid weg

Twee chefs van de Landelijke Eenheid van de politie, waar ook de in opspraak geraakte Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) valt, krijgen andere functies binnen de politieorganisatie. De politie bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf.

Het gaat om Theo van der Plas en Michel Baeten. Op verzoek van de korpsleiding van de politie gaan de chefs Operatiƫn zich met andere taken bezighouden. Voor Van der Plas is dat cybercrime en voor Baeten militaire samenwerking.

De bekendmaking komt op de dag dat PVV-leider Geert Wilders besloot om zijn publieke verkiezingscampagne op te schorten. Hij deed dat naar aanleiding van nieuwe onthullingen over een van lekken verdachte politiemedewerker van de DBB. Volgens mediaberichten was de man al eerder in beeld geweest vanwege een integriteitskwestie.

Bij de DBB is het al langer onrustig. In november vertrok het hoofd van de dienst in verband met hoogopgelopen onrust binnen de organisatie. De dienst zorgt onder meer voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis en bedreigde politici.