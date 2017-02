Vrachtwagens speelbal van de wind

Op steeds meer wegen heeft de wind vat gekregen op het vrachtverkeer. Het gaat vooral om vrachtwagens met aanhangers. Op de N201 bij Schiphol bijvoorbeeld staat een truck met aanhanger half op z’n kant. Het gevaarte dreigt om te vallen en daarom is het verkeer erachter stilgelegd. Volgens de ANWB komen er nu vrijwel continu meldingen binnen van schade op de weg. De dienst telt rond 16.00 uur 200 kilometer file, tegen normaal rond deze tijd 80.

Enkele N-wegen zijn dicht, vooral in het westen van het land, maar ook in Brabant. Ook hangen hier en daar verkeersborden te wiebelen, of vallen die op het wegdek, zoals op de A16. Op de A2 bij Waardenburg bungelt een loshangend reclamebord.

Een omgewaaide vrachtwagen blokkeert de dijk Enkhuizen – Lelystad en die blijft gesloten tot de storm is gaan liggen. Ook op de Van Brienenoordbrug schaarde een vrachtwagen door een windstoot waardoor de hoofdrijbaan op slot ging. Dat gaat zeker tot 16.30 uur duren. De ANWB verwacht rond Rotterdam weer net zo’n chaos als woensdag.

De VID kwam donderdag aan het begin van de avondspits met een opsomming van het aantal geschaarde vrachtwagens. Het ging al mis op de Van Brienenoordbrug (A16), de A9 bij Aalsmeer, de A4 bij Woensdrecht, de N302 (Houtribdijk), N201 (Hoofddorp) en N267 bij Oudheusden.

Sinds 16.00 uur is officieel sprake van een storm. Die is te wijten aan het lagedrukgebied genaamd Doris. Deze naam heeft de Engelse weerdienst, de UK Met Office, gegeven aan de storm. De Duitsers spreken van ‘Sturmtief Thomas’.