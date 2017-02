DBB’er Faris K. lekte niet naar criminelen

De opgepakte politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt toch niet verdacht van het lekken van informatie naar een criminele organisatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Wel zou hij in de privésfeer informatie hebben gedeeld over zijn werk en wordt hij verdacht van witwassen.

,,Op dit moment is uit het onderzoek niet gebleken dat hij informatie heeft gedeeld met een criminele organisatie”, schrijft het OM in een toelichting.

Het voorarrest van beveiliger K. werd donderdag niet verlengd, besloot de rechter-commissaris. Het OM kondigde eerder aan beroep tegen deze uitspraak te overwegen, maar legt zich nu bij de beslissing neer. ,,Het OM wilde voorkomen dat hij mogelijke getuigen zou beïnvloeden. Nu hij al op vrije voeten is, is het niet zinvol meer om met deze reden in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de onderzoeksrechter”, aldus de toelichting.

De man werd afgelopen maandag aangehouden. Hij was bij de DBB belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van PVV-voorman Geert Wilders.

Eerder was hij ook al aangehouden, blijkt nu. In 2008 is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur wegens het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim.