Faris K. loslippig over beveiliging Wilders

Politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) heeft informatie over kwetsbare plekken in de beveiliging van Geert Wilders met twee vriendinnen gedeeld. Dat zei zijn advocaat Peter Plasman vrijdagavond in Nieuwsuur.

K. werd maandag opgepakt omdat hij verdacht werd van het lekken van vertrouwelijke informatie, mogelijk naar een criminele organisatie. De rechter-commissaris besloot het voorarrest van de beveiliger donderdag niet te verlengen. Het Openbaar Ministerie reageerde daar vrijdag op: ,,Op dit moment is uit het onderzoek niet gebleken dat hij informatie heeft gedeeld met een criminele organisatie”.

Wel zou hij informatie over zijn werk in de privésfeer hebben verspreid. Volgens Plasman betrof dat twee vrouwen op wie hij indruk poogde te maken. ,,Ik kan Wilders geruststellen. Mijn cliënt praat gewoon te veel”, zei Plasman. Volgens de raadsman is de campagne van Wilders niet in gevaar geweest.

Tegen Faris K. werd eind 2015 al een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, zei Plasman. Hij had een kenteken laten natrekken, niet voor zijn werk, maar voor zichzelf. Het onderzoek naar het lekken van informatie begon in oktober 2016. Het bestond onder meer uit een telefoontap.

Henk Krol van 50PLUS liet na de uitzending van Nieuwsuur weten dat hij een spoeddebat wil over de beveiliging van Wilders met minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer wil hij laten terugkomen van reces. Donderdag was de laatste vergaderdag van de Kamer. De komende weken zijn de politici op verkiezingscampagne.