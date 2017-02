Hermitage komt met ‘Het wonder van Amsterdam’

Met een nieuwe attractie wil de Hermitage Amsterdam bezoekers de geschiedenis van Amsterdam en Nederland laten herbeleven. Het wonder van Amsterdam is een multimediale panorama die teruggaat naar het ontstaan van de hoofdstad.

Met de nieuwste projectietechnieken komen historische beelden, films, schilderijen en animaties voorbij. Die zijn onder meer afkomstig uit het Amsterdam Museum. In de attractie is speciale aandacht voor het zeventiende-eeuwse verpleeghuis Amstelhof, het gebouw waar de Hermitage Amsterdam sinds 2009 zit.

De bezoeker ziet hoe de stad ontstaat op duizenden palen. Vanaf de bouw in het moeras aan de Amstel tot hoe in de Gouden Eeuw de grachtengordel wordt gebouwd. Ook komt de rol van de Amstel voorbij, bijvoorbeeld als decor voor beroemde kunstschilders als Rembrandt en Mondriaan. Maar eveneens als plek waar de groten der aarde voorbij komen, zoals Peter de Grote, Napoleon, Winston Churchill, The Beatles en Nelson Mandela.

Het wonder van Amsterdam opent in de zomer de deuren.