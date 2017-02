Lijsttrekkers kruisen degens in radiodebat

Leiders van negen politieke partijen kruisen vrijdag de degens in het Lijsttrekkersdebat in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Het debat wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

De lijsttrekkers nemen het tegen elkaar op in drie rondes met telkens drie deelnemers. Mark Rutte (VVD), Emile Roemer (SP) en Kees van der Staaij (SGP) beginnen. Daarna volgen Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Tot slot discussiƫren Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Henk Krol (50Plus) met elkaar.

De PVV van Geert Wilders heeft ervoor gekozen niet mee te doen.