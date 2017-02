Make-over voor Euromast

De Euromast in Rotterdam krijgt een opknapbeurt. Binnenkort worden de buitenkant en het platform onder handen genomen. Ook worden de keuken en het restaurant verbouwd, zo heeft het management van het beeldbepalende Rotterdamse monument vrijdag laten weten.

De Euromast is in oktober vorig jaar gekocht door de Rotterdamse horecaondernemer Willem Tieleman. Hij telde er 5 miljoen euro voor neer. Tieleman is voormalig eigenaar van Hotel New York en medeoprichter van de Watertaxi. Na de aankoop beloofde hij het achterstallig onderhoud weg te werken, om de Euromast ,,weer te laten stralen”, zo zei hij in een horecavakblad.