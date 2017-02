Stormschade onder de 10 miljoen euro

De storm van donderdagavond en -nacht heeft voor minder dan 10 miljoen euro schade aangericht. Dat is vrijdag de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. ,,Het precieze schadebedrag is nog niet bekend, maar het blijft onder de 10 miljoen euro”, aldus woordvoerders van het verbond.

De meeste schademeldingen kwamen uit de kustgebieden, maar ook uit het binnenland ,,tot Nijmegen aan toe” werd schade gemeld aan huizen en auto’s. Doordat het ook behoorlijk regende, houden de verzekeraars ook rekening met vervolgschade door lekkage.

,,Het was een fikse storm, maar de schade is niet uitzonderlijk. Gemiddeld richten stormen per jaar in Nederland voor 50 miljoen euro per jaar vernielingen aan. Dit was de eerste, gewoon een vroege voorjaarsstorm”, zegt een woordvoerder.

Tijdens de storm hadden hulpdiensten in het hele land de handen vol aan meldingen van schade, vooral door omgevallen bomen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Er reden minder treinen en op Schiphol werden tientallen vluchten geannuleerd. Op de weg waren vooral vrachtwagens op hoge bruggen speelbal van de windstoten.