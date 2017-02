Toestel Flybe wordt vrijdagmiddag weggesleept

Het vliegtuig dat donderdagmiddag door zijn landingsgestel zakte op Schiphol, wordt vrijdagmiddag weggesleept naar een hangar. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid doet onderzoek naar de oorzaak van het incident met het toestel van de Britse luchtvaartmaatschappij Flybe, dat uit Edinburgh kwam.

Ook zijn er inmiddels medewerkers van Flybe op Schiphol overgekomen uit Groot-Brittanniƫ, liet een woordvoerder van Schiphol weten. De onderzoeksraad was donderdag al direct ter plekke om de eerste informatie te verzamelen. Een zegsman schat dat het nog wel een tijd kan duren voordat de resultaten bekend worden gemaakt.

In het vliegtuig zaten 59 mensen. Zij kwamen met de schrik vrij. Het ging mis tijdens de landing op de Oostbaan. Of de storm die op dat moment woedde iets te maken had met het afbreken van het landingsgestel, is nog niet duidelijk.