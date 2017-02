Twee nieuwe leden voor Raad voor Cultuur

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart van Holland Casino en hoogleraar Liesbet van Zoonen treden per 1 april toe tot de Raad voor Cultuur. De ministerraad stemde vrijdag in met de benoeming van het tweetal in het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De zittingsduur is vier jaar.

Van Lambaart (1963) was in het verleden onder meer algemeen directeur en producent bij Joop van den Ende Theaterproducties. Ook was hij ruim tien jaar voorzitter van de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten. Van Zoonen (1959) heeft een brede wetenschappelijke kennis op het gebied van cultuur en media. Ze is momenteel professor Popular Culture aan de Erasmus Universiteit en directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Bold Cities.

Voorzitter van de Raad, die onder meer de regering adviseert in subsidiƫring van de Nederlandse cultuursector, is Marijke van Hees. De adviezen van de raad zijn niet bindend, maar worden doorgaans wel overgenomen door het kabinet.