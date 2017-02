Vissterfte door omgewaaide mestsilo

Waterschap Rijn en IJssel houdt er rekening mee dat vissen in de Schaarsbeek bij Aalten de komende uren zullen sterven, doordat er 2 miljoen liter mest in het water is gestroomd. De mest komt uit een silo die in de nacht van donderdag op vrijdag door de storm is omgewaaid en lekgeslagen, meldde het waterschap vrijdagochtend.

Het schap hoorde pas vrijdagochtend van de omgewaaide silo, toen het grootste deel van de giftige stof al de beek in was gestroomd. Toch is het met man en macht aan het werk om op het erf achtergebleven mest in te dammen en op te ruimen.

Doordat donderdag veel regen is gevallen, staat het water in de beken te hoog om de Schaarsbeek tijdelijk af te dammen. Een voordeel is volgens het schap wel dat de mest door het hoge water sterk wordt verdund. Medewerkers houden vrijdag in de gaten of de weggespoelde mest niet op meer plekken problemen veroorzaakt.