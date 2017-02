Wilders: dit is heel erg eng

Geert Wilders noemt het ,,heel erg eng” dat beveiligers die in zijn directe nabijheid verkeerden zo over de schreef zijn gegaan dat ze op non-actief zijn gesteld. ,,Vreselijk. Dit waren mijn directe persoonsbeveiligers die tot in mijn safehouse kwamen”, twitterde de PVV-voorman over het nieuws van vrijdag.

Wilders liet eerder weten dat hij zich ,,opnieuw kapotgeschrokken” is van de onthulling dat twee jaar geleden al eens twee van zijn beveiligers uit hun functie werden gezet wegens financiële malversaties. Het tweetal maakte volgens minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok deel uit van de ,,fysieke schil” rond de PVV-leider. Deze beveiligers cirkelen voortdurend om Wilders heen en komen ook bij hem thuis, in een geheim en zwaarbewaakt huis.

De PVV-lijsttrekker is naar eigen zeggen vrijdagochtend over het tweetal geïnformeerd. Enkele uren later diende de volgende onthulling zich aan. Het AD meldde vrijdagmiddag dat de beveiliger die eerder werd aangehouden al eerder was veroordeeld.