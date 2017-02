Wilma Mansveld naar Water Alliance

Oud-staatssecretaris Wilma Mansveld gaat aan de slag bij Water Alliance. Ze is bij het samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.

Mansveld (54) was van eind 2012 tot en met 2015 staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, in het kabinet-Rutte II. Ze moest in oktober 2015 aftreden vanwege het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra. Vorig jaar was ze enkele maanden waarnemend burgemeester van het Friese Tietjerksteradeel.

Water Alliance houdt zich bezig met wereldwijde duurzame en innovatieve watertechnologie. Mansveld volgt John Jorritsma op die voorzitter was sinds de oprichting in 2010 en sinds enkele maanden burgemeester van Eindhoven is.