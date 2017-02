Amsterdam staat stil bij Februaristaking

‘STAAKT!!! STAAKT!!! STAAKT!!!’ stond er in het manifest dat in 1941 verspreid werd na de razzia op 427 Joodse mannen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit leidde tot de grootschalige Februaristaking, die zaterdagmiddag wordt herdacht bij monument De Dokwerker in Amsterdam.

Kunstenaar en acteur Jeroen Krabbé houdt een toespraak en dichter Gershwin Bonevacia doet een voordracht. Aan de Februaristaking deden tienduizenden Amsterdammers mee. Ze legden het werk neer en kwamen op voor hun vervolgde Joodse stadgenoten. Na de hoofdstad breidde de staking zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies ‘Heldhaftig, vastberaden, barmhartig’. Dit is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen.

Na afloop van de herdenking vindt een defilé plaats langs het monument op het Jonas Daniël Meijerplein en leggen de aanwezigen bloemen en kransen neer. Namens de gemeente zijn burgemeester Eberhard van der Laan en enkele wethouders aanwezig.