Carnaval barst weer los

Zaterdag barst het carnaval in vooral het zuiden van Nederland weer los. Tot en met dinsdag 28 februari zijn daar in de dorpen en steden volop festiviteiten, zoals carnavalsoptochten en optredens van lokale bands. Vooral de steden Breda, Maastricht en Eindhoven zijn populair bij de verklede feestvierders.

Het feest wordt vooral in de zuidelijke provincies gevierd, maar ook in enkele katholieke enclaves elders in het land. Onder de carnavalsvierders die zich verkleden, zijn dit jaar vooral maskers van de Amerikaanse president Donald Trump populair, zeggen verkopers.

De feestvierders en carnavalsoptochten moeten volgens weeronline.nl dit weekeinde rekening houden met een wisselend weerbeeld met regen en veel wind. Een woordvoerder verwacht niet dat het gaat stormen zoals vorig jaar toen meerdere carnavalstochten moesten worden afgelast.

Carnaval is van oorsprong een rooms-katholiek volksfeest dat volgens de traditie van zondag tot dinsdagavond duurt. De dag erna begint op Aswoensdag de vastentijd van veertig dagen die tot Pasen duurt.