‘Commissaris schoof schoonzus werk toe’

Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe, heeft er in 2015 voor gezorgd dat een ontwerpopdracht voor een rijksmonument in Assen naar zijn schoonzus ging. De opdracht was aanvankelijk aan een ander gegeven. Dat blijkt uit een onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant.

Tichelaars schoonzus verdiende ruim 3100 euro met de klus. De andere ontwerpster kreeg een schadeloosstelling van 3500 euro, een andere opdracht en een excuusbrief van Tichelaar.

Volgens de kranten heeft Tichelaar met zijn bemoeienis de provinciale integriteitsregels geschonden. De commissaris spreekt tegen dat hij iets heeft misdaan.

Het PvdA-kopstuk werd in 2013 al op de vingers getikt voor een andere zaak. Hij had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en een horeca-ondernemer, die zijn zwager was.