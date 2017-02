Verkeershinder verwacht door werk op A1 en A9

Drie weekends in maart krijgt het verkeer op de A1 en de A9 te maken met wegafsluitingen en dus met hinder en vertraging. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat zaterdag in een advertentie in de kranten. Op de betrokken wegvakken worden werkzaamheden uitgevoerd.

Van vrijdagavond 3 maart tot maandagochtend 6 maart is de A9 richting Amersfoort/Almere dicht tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg). Het verkeer kan omrijden via de A2, de A10 en de A1.

Het weekend erna gaan er eerst rijstroken dicht op de A1 naar Amsterdam tussen Muiderberg en Diemen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de weg daar helemaal dicht. Ook de A9 gaat dat weekend dicht tussen Diemen en Holendrecht (Gaasperdammerweg). Er zijn omleidingsroutes.

Het laatste weekend van maart gaat de A1 naar Amsterdam dicht tussen Diemen en Muiderberg.