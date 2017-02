Wilders: onzin dat ik veilig ben

PVV-leider Geert Wilders is blij dat het kabinet de kwestie rond zijn beveiliging voortvarend oppakt. Maar hij vindt dat ten onrechte het beeld wordt gewekt dat hij veilig is. ,,Het kabinet neemt gelukkig maatregelen die genomen moeten worden. Maar houd op met zeggen dat het allemaal veilig is want dat is grote onzin”, aldus Wilders op Twitter.

Zaterdag werd bekend dat de politie alle beveiligers rond Wilders aan een extra check gaat onderwerpen. Aanleiding is de aanhouding van politiemedewerker Faris K., die informatie zou hebben doorgespeeld over de beveiliging van de PVV-voorman. Vrijdag bleek dat nog eens twee van zijn beveiligers op non-actief zijn gesteld vanwege financieel gesjoemel. Dat was in 2015.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zei te betreuren dat Wilders in verband met de onthullingen geen publieke optredens meer doet. ,,We zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen”, zei Blok.