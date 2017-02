Wintersportverkeer al vroeg in de file

Nederlanders moeten zaterdag op weg naar de skigebieden in de Alpen veel files trotseren. Het verkeer kwam al vroeg in de ochtend vast te staan in het zuiden van Duitsland. De wegen werden daarna steeds voller. Volgens de verkeersdienst VID stond er rond 10.30 uur opgeteld 217 kilometer file op de wegen naar de sneeuw.

Vooral in Duitsland is het druk. Ongelukken hebben voor extra vertraging gezorgd op de A3 tussen Frankfurt en Würzburg en op de A8 tussen München en Salzburg. De langste file staat op de A8 vanuit München. Het verkeer rijdt over opgeteld 62 kilometer langzaam of staat stil.

In Frankrijk valt de drukte nog mee met in totaal 67 kilometer file, aldus de VID.

Mensen die naar huis gaan, moeten rekenen op flinke vertraging bij Kufstein. Dat komt door strenge grenscontroles.