Woensdag debat over aantijgingen Tichelaar

Leden van het provinciebestuur in Drenthe praten woensdag met commissaris van Koning Jacques Tichelaar over de beschuldiging dat Tichelaar zijn schoonzus aan een ontwerpopdracht zou hebben geholpen. De Drentse gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) maakte dat zaterdag bekend na afloop van een spoedberaad van de fractieleiders in Provinciale Staten.

Hij benadrukte dat het debat in alle openheid wordt gevoerd. Het overleg met de fractievoorzitters werd zaterdag ingelast na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. Daarin werd gemeld dat de opdracht voor een ontwerp voor een opknapbeurt voor het monumentale Huis Tetrode in Assen eerst aan iemand anders was gegeven.

Voor RTV Drenthe ontkende Tichelaar dat hij bewust zijn schoonzus naar voren heeft geschoven. Volgens hem had aanvankelijk de nieuwe huurder van het pand een andere ontwerpster de opdracht gegeven. Toen bleek dat dat niet de taak was van de huurder maar van de eigenaar van het pand, de provincie, is die opdracht ingetrokken. De betrokken ontwerpster is met 3500 euro schadeloos gesteld.