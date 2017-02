Buma gelooft Asscher niet over eigen risico

CDA-lijsttrekker Sybrand Buma vindt zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher ongeloofwaardig als het gaat over het afschaffen van het eigen risico in de zorg. In het lijsttrekkersdebat van RTL Nieuws zei Buma zondag: ,,Na vier jaar regeren nu tot inkeer komen, ik geloof er helemaal niets van.”

De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat het eigen risico afgeschaft moet worden. Ook SP en GroenLinks willen dat. Maar volgens CDA en D66 is dat onbetaalbaar. Het CDA wil het eigen risico wel verlagen. D66-lijsttrekker Alexander Pechtold stelde voor het eigen risico alleen te halveren voor chronisch zieken en gehandicapten.