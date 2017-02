D66 wil Dijsselbloem behouden voor eurogroep

Jeroen Dijsselbloem mag van D66 tijdelijk aanblijven als minister van Financiën in een nieuw kabinet om zijn termijn als voorzitter van de eurogroep af te maken, ook als Dijsselbloems PvdA niet in een nieuwe coalitie zit. Dat ,,gewaagde” voorstel deed D66-voorman Alexander Pechtold zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

,,Het zou kunnen, als het voor een jaar is en daarmee Nederland in Europa beter is, waarom niet”, zei Pechtold. Hij is er ,,uiterst trots” op hoe Dijsselbloem de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd als eurogroepvoorzitter in economisch heel moeilijke tijden.

De termijn van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep loopt nog tot het eind van het jaar. Het is een zeer prestigieuze en invloedrijke functie die Dijsselbloem zelf graag wil afmaken. De regels van de eurogroep stellen dat een voorzitter moet opstappen zodra hij geen minister van Financiën meer is.

De woorden van Pechtold zijn opmerkelijk. De kans dat het gaat gebeuren lijkt niet zo groot. De post van Financiën is altijd zeer gewild in een kabinet. Dijsselbloem werd in 2013 gekozen als voorzitter van de vergaderingen van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden. Hij werd in juli 2015 herkozen.