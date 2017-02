Politie bespoten met pepperspray

Twee jongens van achttien jaar hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Alkmaar agenten en omstanders bespoten met pepperspray. De politie was naar het Waagplein gegaan omdat er problemen waren bij een café aan het Houttil. Een van de agenten hoorde toen een sissend geluid en voelde pijn in zijn ogen en mond. Er bleek met peperspray te zijn gespoten. Ook mensen in zijn buurt kregen pijn aan het gezicht.

De politie kwam de twee enige tijd later op het spoor. Een groep van zo’n twintig jongeren ging zich bemoeien met de aanhouding en er ontstond een grimmige sfeer. Uiteindelijk slaagden de politie erin de twee met de pepperspray aan te houden en ook een zeventienjarige en 23-jarige inwoner van Alkmaar werden gearresteerd.