Politie in de weer tijdens carnaval

Grote delen van het land vieren dit weekend een gezellig carnavalsfeest. Toch had de politie hier en daar het nodige te stellen met carnavalsvierders. In Hengelo en Roosendaal zijn agenten gebeten door verdachten die ze probeerden aan te houden. De agent in Hengelo werd in zijn gezicht gehapt, in Roosendaal werd zijn collega in zijn arm gebeten.

In Roosendaal ontstond een opstootje op de Markt waarbij een 21-jarige man werd aangehouden. In het politiebusje beet de arrestant een agent tot bloedens toe in zijn arm. In Hengelo greep de politie in toen er een opstootje dreigde te ontstaan. Bijna iedereen volgde het bevel op om daar weg te gaan. Een 22-jarige man uit Enschede bleef, begon de politiemensen grof te beledigen en verzette zich hevig toen die hem wilden aanhouden. Volgens de politie sloeg en schopte hij en beet hij een agent in het gezicht.

In het centrum van Breda zijn agenten in hun gezicht en tegen hun hoofd geslagen toen zij een 27-jarige en 36-jarige man uit Alblasserdam aanhielden. De twee mannen zochten de confrontatie met de agenten en bemoeiden zich met een andere aanhouding. Toen ze weigerden te stoppen, wilden de agenten het tweetal aanhouden voor het verstoren van de openbare orde. De twee mannen verzetten zich hevig en sloegen de agenten. Met hulp van collega’s en portiers zijn de twee toch gearresteerd.

Ook elders hielden carnavalsvierders de politie bezig, zo blijkt zondag uit een rondgang langs regionale omroepen. Een 38-jarige Belg is aangehouden na een vechtpartij in Sint Jansteen (gemeente Hulst). Hij schopte een man die al op de grond lag, aldus Omroep Zeeland.

In het Westland werden dronken minderjarigen gezien die waren uitgedost als pokémons, meldde Omroep West. Voor de politie maakte het niet uit: ook deze vrolijke carnavalsvierders gingen op de bon. En op de foto, onherkenbaar, verkleed en al.