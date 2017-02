StemWijsOuders: Speciale stemwijzer voor ouders

Ook voor ouders is met opgroeiende kinderen is er nu een speciale stemwijzer. StemWijsOuders gaat over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. De standpunten op verschillende onderwerpen worden met verkiezingsbeloften van de verschillende politieke partijen voor de parlementsverkiezing op 15 maart 2017 vergeleken.

Bij StemWijsOuders krijg je zeventien stellingen over onderwijs, opvang en opvoeden voorgelegd. Je kunt aangeven of je het eens of oneens bent en vervolgens wordt je mening vergeleken met de standpunten van dertien politieke partijen. In een overzicht vind je vervolgens de overeenkomsten en verschillen tussen jouw mening en die van de politieke partijen.

De StemWijsOuders kun je hier invullen.