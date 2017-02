Veertienjarige jongen verdacht van inbraak

Een veertienjarige jongen uit Bergen op Zoom is zaterdagnacht aangehouden op verdenking van een woninginbraak in zijn woonplaats. Een omwonende van de Schimmelpennincklaan had de politie ingeschakeld omdat hij dacht dat jonge jongens een fiets aan het stelen waren.

Agenten zagen daarna een jongen op de fiets door de straat rijden en hielden hem aan. Ze ontdekten twee flessen drank in de fietstassen. Omdat de tiener steeds een andere verklaring gaf over de flessen, namen de agenten hem mee naar zijn ouders. De politie kreeg daar te horen dat in de Schimmelpennincklaan was ingebroken. Agenten ontdekten daarna dat de jongen een horloge en twee telefoons had verstopt die niet van hem waren. Hij is gearresteerd en naar het cellencomplex in Breda gebracht.