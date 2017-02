12 jaar voor doodslag fruitplukster Ophemert

De rechtbank in Arnhem hecht geen waarde aan het verhaal dat een een 37-jarige Poolse fruitplukster vorig jaar mei in het Gelderse Ophemert door een fataal afgelopen spel met wurgseks om het leven zou zijn gekomen.

Een 35-jarige Poolse man kreeg daarom maandag voor doodslag op zijn echtgenote en het wegmaken van haar stoffelijk overschot twaalf jaar celstraf opgelegd. De officier van justitie had eerder veertien jaar gevangenisstraf geƫist.

De man voerde aan dat zijn vrouw tijdens wurgseks zou zijn gestopt met ademhalen. Daarop zou de Pool een mes hebben gepakt en tweemaal in haar hals hebben gestoken in een poging haar leven te redden.

Volgens de rechtbank is dat geen geloofwaardig scenario en is er geen bewijs voor te vinden. Evenmin is gebleken dat de man van plan was zijn vrouw te doden en daarom werd de Pool vrijgesproken van moord.

De vrouw werkte op een fruitbedrijf in Ophemert. De man gaf zijn echtgenote na zijn daad als vermist op. In de boomgaard van dat bedrijf werd later haar verstopte lichaam teruggevonden.