Commotie: voortbestaan eeuwenoude drogisterij Jacob Hooy in Amsterdam bedreigd

Drogisterij Jacob Hooy is sinds de achttiende eeuw gevestigd in een monumentaal pand op de Kloveniersburgwal 12 in Amsterdam. Maar als het aan de Nederlandse Beleggingsmaatschappij (NBM) ligt, moet de drogisterij het pand verlaten. Amsterdammers zijn een petitie gestart om dit tegen te gaan.

De beleggingsmaatschappij wil in het pand een grotere winkel vestigen en appartementen ontwikkelen. De eigenaren van de winkel, de broers Rik en Arne Oldenboom, willen echter allesbehalve het monumentale pand verlaten; hun winkel is immers een begrip.

NBM heeft direct na de aankoop in 2014 de huur opgezegd en probeert de drogisterij door middel van rechtszaken te laten vertrekken. De kantonrechter heeft de broers in het gelijk gesteld, maar NBM is in hoger beroep gegaan, laat Het Parool weten.

Dat veel mensen begaan zijn met de authentieke drogisterij blijkt uit het feit dat ‘Jacob Hooy’ momenteel trending is op Twitter. Daarnaast zijn Amsterdammers een petitie gestart om de drogisterij te laten blijven. Deze is inmiddels door 409 mensen ondertekend.

“Ze willen de fundering aanpakken, met het risico dat het hele interieur gesloopt gaat worden…”, is te lezen op de petitiepagina. Han van der Zanden van Monumentenzorg laat aan Hart van Nederland echter weten dat het niet zo’n vaart zal lopen, omdat je om aanpassingen aan te mogen brengen aan een monumentaal pand, eerst een vergunning nodig hebt.