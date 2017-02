Dekker zoekt naar alternatief rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) laat onderzoeken of er een alternatief kan komen voor de omstreden rekentoets. ,,Als er een goed alternatief is, kan de rekentoets van tafel”, aldus een woordvoerder van het ministerie maandag.

Dekker werkt er samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) aan. De Kamer nam in december een motie aan waarin de staatssecretaris werd gevraagd met deze organisatie te werken aan een vervanger voor de rekentoets.

Zolang het alternatief er niet is blijft de rekentoets, aldus Dekker. Twee expertgroepen werken aan een alternatief, één voor het vmbo, de andere voor het havo en vwo. Dekker zal de uitkomst samen met de NVvW beoordelen. Die wordt dan rond de zomer naar de Kamer gestuurd.

De woordvoerder van de bewindsman kan niet zeggen wanneer de rekentoets verdwijnt. ,,Berichten dat de rekentoets verdwijnt, zijn voorbarig. Eerst moet er een heel gedegen alternatief zijn. Er is geen afspraak over een tijdpad.” Voorzitter Swier Garst van de NVvW zegt in De Telegraaf dat het nog zo’n vier jaar gaat duren.

Het voortgezet onderwijs zelf en nagenoeg de voltallige oppositie willen de toets van tafel hebben, omdat die het rekenonderwijs juist in de weg zou zitten en leerlingen daar vervolgens op zou afrekenen. De rekentoets is voorlopig alleen beslissend voor het behalen van het vwo-diploma.