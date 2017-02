Ontvoerder peuter Insiya in VS opgepakt

Een van de ontvoerders van de Amsterdamse tweejarige Insiya is afgelopen week in de Verenigde Staten aangehouden. Dat laten de politie en het OM in Amsterdam maandag weten. Afgelopen weekend zou een andere ontvoerder op het vliegveld in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn opgepakt, meldt De Telegraaf, maar de politie kan dat bericht niet bevestigen.

De moeder van de peuter is op de hoogte gebracht van de arrestatie in de VS.

Insiya werd in de ochtend van 29 september vorig jaar meegenomen uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer, waar zij met haar zusje en moeder verbleef. Ze is vermoedelijk in opdracht van haar vader ontvoerd en meegenomen naar India. Ze zou daar mogelijk bij haar oma verblijven.

Eerder werden al vier personen aangehouden, maar het Openbaar Ministerie (OM) liet begin dit jaar weten acht verdachten op het oog te hebben. Onder hen is ook de vader van het meisje.

De ouders van Insiya liggen in scheiding en hadden al enige tijd een conflict over het ouderlijk gezag. Haar moeder had van de Nederlandse rechter de zorg over haar dochter gekregen en de vader mocht zijn kind alleen onder toezicht bezoeken.