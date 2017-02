Ruim 40 landen bij She Decides-conferentie

Voor de She Decides-conferentie die donderdag in Brussel wordt gehouden hebben zich inmiddels ruim veertig landen aangemeld. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen maandag laten weten.

She Decides is een initiatief van Ploumen, in reactie op een anti-abortusbesluit van de Amerikaanse regering. Die zette onlangs een streep door een aantal voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden waar in totaal zo’n 600 miljoen dollar mee is gemoeid.

Eind vorige maand stond de teller nog op zeventien deelnemende landen. ,,Het is fantastisch dat zoveel landen hun betrokkenheid tonen met vrouwen en meisjes, nu zij grote kans lopen binnenkort geen toegang meer te hebben tot seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp of veilige abortus”, zegt Ploumen.

Onder de deelnemers zijn landen uit onder meer Europa, AziĆ« en Afrika. Nederland stort 10 miljoen euro in het fonds. Ook BelgiĆ«, Luxemburg, Zweden, Finland en Canada hebben steun toegezegd. Naast landen komen ook ngo’s, stichtingen en bedrijven naar de conferentie.

Ploumen liet maandag op een persbijeenkomst een goed gevulde envelop zien met steunbetuigingen uit de Verenigde Staten. In brieven en op ansichtkaarten spraken Amerikaanse burgers hun bewondering uit voor het initiatief van de minister.