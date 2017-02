Rutte schat kansen PVV laag in

Premier Mark Rutte denkt niet dat de PVV van Geert Wilders de verkiezingen gaat winnen. In een voorspelling van de verkiezingsuitslag die de premier maandag deed schatte hij de PVV in op vijftien zetels na 15 maart.

Rutte was op bezoek bij een bijeenkomst van de Universiteit Twente en dagblad Tubantia. Hij werd daar gevraagd in zijn glazen bol te kijken en de verkiezingsuitslag te voorspellen. De premier was opmerkelijk optimistisch. Hij denkt dat zijn eigen partij, die volgens de Peilingwijzer op 23-27 zetels kan rekenen, hetzelfde zetelaantal krijgt als bij de vorige verkiezingen: 41. De PVV gaat in de voorspellingen gelijk op met de VVD, maar zal volgens Rutte op 15 maart toch aanzienlijk slechter scoren.

De PvdA, Rutte’s coalitiepartner die momenteel nog 35 zetels in de Tweede Kamer heeft, zal niet verder komen dan zestien zetels, verwacht de premier.