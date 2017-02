Segers botst met Lubach over geloof

Moet er een vergaande scheiding van kerk en staat komen, waarbij God uit de grondwet en de troonrede en ook uit het onderwijs verdwijnt? Cabaretier Arjen Lubach vindt van wel, maar lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie moet er niet aan denken. De twee gingen maandag in de Pieterskerk in Leiden in debat over de rol van het geloof in de samenleving.

Volgens Lubach is geloof onbewezen en dient het vooral een priv├ęzaak te blijven. Maar Segers betoogde dat morele stellingen, bijvoorbeeld over de gelijkheid van man en vrouw, ook onbewezen zijn. ,,Je ontkomt niet aan morele oordelen. Onbewezen dingen hebben altijd invloed op het bestuur.”

Politiek gezien is Segers voor godsdienstvrijheid. De islam is in politiek opzicht voor hem gelijkwaardig aan het christendom. ,,Maar als gelovige vind ik ze niet gelijk. De islam geeft ruimte aan opvattingen die niet de mijne zijn.” Segers, die in Arabische landen heeft gewoond, heeft bovendien grote moeite met de ongelijke behandeling die christenen daar ondervinden.