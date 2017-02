Slag in de Javazee herdacht in Kloosterkerk

In de Haagse Kloosterkerk wordt maandagochtend herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Slag in de Javazee plaatsvond. Ruim 450 nabestaanden, één overlevende en de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Jet Bussemaker (Cultuur) zijn bij de plechtigheid aanwezig.

De zeeslag in 1942 kostte 915 Nederlandse marinemannen het leven, onder wie meer dan tweehonderd Indisch-Nederlandse militairen. Marineschepen probeerden in het huidige Indonesië tevergeefs de Japanse invasievloot, die naar Java op weg was, te stoppen. Schout-bij-nacht Karel Doorman voerde het commando.

Vorig jaar werd bekend dat drie tot zinken gebrachte oorlogsschepen niet meer op de zeebodem liggen. De wrakken zijn vrijwel zeker illegaal geborgen. Ze vormden een officieel oorlogsgraf voor honderden opvarenden.

Ook in Indonesië is er een herdenking. Tientallen nabestaanden wonen een ceremonie bij op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Soerabaja. Bij het Karel Doorman-monument worden kransen neergelegd. Oud-minister Piet Hein Donner van de Oorlogsgravenstichting is bij de plechtigheid.