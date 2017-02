Voor skiënde koning begint leven met 50

,,Het leven begint pas bij vijftig.” Dat zei koning Willem-Alexander maandagmorgen in Lech tegen een omstander bij de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse skioord. Die had de koning gevraagd of het op zijn leeftijd nog wel ging. ,,Vijftig is het nieuwe dertig”’, aldus Willem-Alexander die over precies twee maanden een halve eeuw oud is.

De koning trok met zijn gezin een half uurtje uit om de media ter wille te zijn in Oberlech, waar de laatste jaren de ontmoeting met de fotografen en cameraploegen steeds wordt gehouden. Het rendez-vous was wel een half uur vervroegd om de familie meer eigen skitijd te geven en te voorkomen dat er al veel andere skiërs aanwezig waren.

Het koninklijk gezelschap was ongebruikelijk klein. Prinses Beatrix ontbrak voor het eerst sinds de troonswisseling in 2013. Ze was de afgelopen tien dagen wel in Lech, samen met prinses Mabel en haar dochters, maar reisde al voor het fotomoment af. Ook prins Constantijn en zijn gezin waren afwezig.

Bij het poseren waren dan ook maar weinig originele combinaties mogelijk. Koning en koningin met of zonder kinderen, staand of – nieuw – op de buik liggend in de sneeuw. Willem-Alexander bedacht zich op het laatste moment over het gooien met sneeuwballen. Dat heeft hij zijn dochters al jaren afgeraden en dat advies moet door zijn hoofd zijn geflitst toen hij wat sneeuw oppakte en weer liet vallen.

Na het poseren konden de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane laten zien dat ze inmiddels al volleerde skiërs zijn. Amalia is dan ook voor het twaalfde jaar in Lech. Een paar afdalingen en toen was het weer ‘Schluss’. De skileraren stonden klaar voor de prinsessen, die de rest van de vakantie ongestoord kunnen skiën.