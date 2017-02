Denk.nl blijkt populaire domeinnaam (2)

Er is veel belangstelling voor de domeinnaam Denk.nl die sinds maandag te koop staat. De GGZ Friesland had bekendgemaakt te stoppen met Denk, de naam van een Friese instelling voor mensen met psychische problemen. De verwarring met de politieke partij DENK werd te groot, liet de ggz maandag weten.

,,We hebben zeker honderd tot 150 e-mails gekregen van mensen die interesse hebben in de domeinnaam”, zegt een woordvoerster van de GGZ Friesland. De achtergrond van de belangstellenden is nogal gevarieerd. ,,Het gaat om bedrijven, opkopers van domeinnamen, instellingen en particulieren”, merkt ze.

Of de politieke groepering DENK van Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk erbij zit, kon ze niet zeggen. ,,Wel zijn er mensen bij die de naam willen kopen om te voorkomen dat DENK er mee aan de haal gaat”, aldus de woordvoerster. De partij zelf was dinsdag niet bereikbaar.

De verwarring over de twee namen begon twee jaar geleden bij de oprichting van de partij. Naam en logo van de nieuwe beweging leken te veel op die van de Friese ggz-instelling. Die dreigde met een gang naar de rechter, waarop DENK haar logo veranderde.

Die wijziging heeft niet kunnen voorkomen dat de verwarring bleef. Zo verschenen er in de mailbox van de instelling steeds vaker e-mails gericht aan de Kamerleden Kuzu en Öztürk.