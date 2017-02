Eindhoven: geen beroep in zaak ‘haatpredikers’

Eindhoven legt zich neer bij een uitspraak van de rechter die bepaalde dat de gemeente onterecht een bijeenkomst met zeven buitenlandse ‘haatpredikers’ in de omstreden moskee Al Fourkaan had verboden. Burgemeester John Jorritsma heeft dat dinsdag gemeld aan de Eindhovense gemeenteraad.

Eindhoven wist de bijeenkomst in de moskee eind 2015 te voorkomen door een gebiedsverbod op te leggen aan zeven gastsprekers die zich eerder negatief hadden uitgelaten over homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten en bovendien de gewelddadige jihad hadden verheerlijkt.

De moskee won een maand geleden een bodemprocedure over de zaak. In een uitvoerig gemotiveerde uitspraak bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de gemeente niet vooraf mag ingrijpen bij een bijeenkomst in een gebedshuis. De rechtbank oordeelt dat de conferentie moet worden gezien als het recht op vergadering en betoging, een grondrecht.

Burgemeester Jorritsma heeft na overleg met minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) besloten niet in hoger beroep te gaan. ,,De kans is klein dat de Raad van State iets anders zal vinden”, concludeert de burgemeester.

Door de uitspraak van de rechter worden de mogelijkheden van gemeenten om bijeenkomsten met ongewenste buitenlandse sprekers te verbieden ernstig beperkt. Via een visumweigering kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog wel optreden. In december werd op die manier voorkomen dat een radicale Koeweitse sjeik zou deelnemen aan een conferentie in de Eindhovense moskee.