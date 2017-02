Kuzu: geen spijt van uitspraken

Tunahan Kuzu heeft geen spijt van de uitspraken die hij vorige week deed over de behandeling van allochtone ouderen door artsen in Nederland. Ook blijft hij bij de Hitler-vergelijking over PVV-leider Geert Wilders. De DENK-lijsttrekker heeft dat dinsdag gezegd in gesprek met RTL Nieuws.

Kuzu zei vorige week dat het voorkomt dat bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker sneller wordt getrokken dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben. Reden daarvan zou een taalbarrière zijn. Kuzu herhaalde dat het niet zijn bedoeling is geweest om alle artsen in een kwaad daglicht te stellen, maar dat hij een discussie op gang heeft willen brengen.

Maar volgens Kuzu zijn er ,,zeker bewijzen voor”. Op de vraag waar de bewijzen blijven, antwoordde Kuzu ,,ze komen eraan”.